Axelsen forbereder sig på ”speciel” situation i Odense

I 2013 blev Kenneth Jonassen assisterende landstræner, og i 2016 overtog han posten som cheflandstræner.

27-årige Axelsen er dog ikke overladt til sig selv. Han får i stedet sin svigerfar, Henrik ’PK’ Rohde, bag sig. ’PK’ har været træner for Axelsen i Skovshoved og tilbragt nogle uger med Axelsen i Dubai.

- Jeg glæder mig til at have ’PK’ bag mig ved Denmark Open og French Open i næste uge. Det vigtigste er, at jeg gør, hvad jeg kan for at spille god badminton, og jeg ved, jeg har en bag mig, som jeg kan stole på, siger Axelsen.

Vidt forskellige trænere

Han er dog forberedt på, at det ikke bliver det samme. Og det er han helt tryg ved, for under Thomas Cup i sidste uge blev han endnu en gang bekræftet i, at hans form er, hvor den skal være.

- De er to vidt forskellige trænere. Jeg tror, det vigtigste er, at du selv er dér, hvor du skal være. Hvis du ikke er det, kan du have hvilken som helst siddende derude.