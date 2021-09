Axelsen fravalgt til gruppefinale - ekspert er overrasket

- Hvis man kigger ned over holdet i dag, er det som om, de ikke har forsøgt at sætte det bedste hold, synes jeg. Vi er selvfølgelig forkælet med, at vi også har Anders Antonsen, som godt kan slå Anthony Ginting, men han har haft det rigtig svært mod ham.



- I Danmark har vi bare den fantastiske ting i øjeblikket, at vi har den bedste herresingle, og det er Viktor Axelsen. Han spiller ikke i dag, og det antyder, at man ikke satser fuldt på at slå Indonesien i dag, siger Jim Laugesen.

Det danske hold mod Indonesien

Herredouble: Mads Kolding/Frederik Søgaard - Marcus Gideon/Kevin Sukamuljo

Damesingle: Mia Blichfeldt - Putrin Kusuma Wardani

Herresingle: Anders Antonsen - Anthony Ginting

Damedouble: Maiken Fruergaard/Sara Thygesen - Greysia Polii/Apriyani Rahayu

Mixeddouble: Mathias Thyrri/Amalie Magelund - Praveen Jordan/Melati Oktavianti





Jim Laugesen peger på, at onsdagens hold muligvis er sat efter en prioritet om at have spillerne restitueret så godt som muligt inden kvartfinalen.

Danmark har vundet de to første kampe ved Sudirman Cup. Søndag vandt danskerne uproblematisk 5-0 over Canada, mens det mandag blev til en 4-1-sejr over russerne.

Nu venter så gruppefinalen mod Indonesien, der ligeledes har vundet de to første kampe. Begge nationer er allerede sikret en plads videre, men førstepladsen kan vise sig at være guld værd, da man formentlig vil undgå store favoritter som Kina og Japan i kvartfinalen.