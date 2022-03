Axelsen i fjerde All England-finale i træk

I finalen venter indiske Lakshya Sen. VM-bronzevinderen slog Anders Antonsen ud i anden runde. Du kan se kampen på TV 2 SPORT og TV 2 PLAY. Det bliver med start fra omkring klokken 17.

Skæld ud til tilskuer

Lidt overraskende var jubelbrølet højere, da halspeakeren spurgte, hvem der støttede Chou Tien Chen, end da samme spørgsmål omhandlede danskeren.

Det skal være usagt, om det var det, der gjorde Axelsen nervøs, men danskeren begyndte ikke på samme høje niveau som i kvartfinalen.

Efter få dueller pegede han irriteret mod en tilskuer med sin ketcher. Vedkommende havde glemt at slukke sin blitz.

Stille og roligt flyttede verdensetteren dog fokus ind på banen og kom i gang. Han fik skabt et lille hul ved stillingen 8-5 ved hjælp af flere fine smash, og ved opholdet var føringen også på tre point: 11-8.

Uden for alvor at folde sig ud formåede odenseaneren hele tiden at holde Chou stangen, og forspringet forblev på to-tre-fire point.

Mod slutningen trak Axelsen fra og sikrede sig sættet ganske komfortabelt.

Danske problemer

Andet sæt begyndte skidt set med danske briller. Tilskuerne fornemmede pludselig et tredje sæt, da Chou lynhurtigt kom foran 4-0.

Da Axelsen var ved at lukke hullet ved 6-8, vendte nervøsiteten tilbage. Fynboen havde tilspillet sig en glimrende mulighed, men bolden strøg i nettet, og danskeren vendte øjnene i vejret.

Fejlene fra den olympiske mester blev ved, og efter bolden, der bragte Chou foran med 11-6, havde Axelsen svært ved at styre sig. Endnu en stor mulighed blev misbrugt, og Axelsen var tæt på at fyre ketcheren i gulvet.

En vigtig duel

Efter en skidt periode kom vendepunktet. De to spillere tog sig en lang svingom, og bolden gik over et hav af gange, inden en træt Chou måtte give op, og Axelsen reducerede til 11-13. Den vundne duel gav verdensetteren fornyet energi.

Få dueller senere var hullet lukket, og scoretavlen viste 14-14.

Siden trykkede danskeren på speederen. Chou havde svært ved at styre danskerens angreb, og selvom det ikke var fornemmelsen undervejs, endte sættet med sikre cifre.

Sejren betyder, at Axelsen nu fører 13-2 i indbyrdes opgør.