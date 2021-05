Axelsen langer ud efter "tastaturkrigere"

- Hey, tastaturkrigere der mener jeg er et kæmpe ego der bare vil frem i køen. Jeg kommer højst sandsynligt til at have Anti-stoffer indtil et godt stykke efter OL. Jeg kan i princippet være ligeglade om jeg får vaccinen inden OL på nuværende tidspunkt, skriver Axelsen, som er i isolation, efter han testede positiv for coronavirus i lørdags.

- Men når vi i et land som DK ikke kan (når sårbare og folk i risikogruppen er færdigvaccineret) se meningen i at finde en måde at få atleter + stab der står overfor et OL vaccineret så bliver jeg træt.

Viktor Axelsen oplyser til TV 2 Sport, at det drejer sig om private beskeder fra folk, som er uenige, eller mener, at han er egoistisk. Axelsen understreger dog, at størstedelen af beskederne er meget positive.

Øboere skubbes frem

Selvom Axelsen ønsker, at OL-atleterne bliver vaccineret hurtigere, har han tidligere præciseret, at der selvfølgelig stadig er folk, der fortjener at være længere fremme i køen.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at det ikke skal være på bekostning af nogen sårbare, noget frontpersonale eller nogen, der er i speciel risiko for at have et dårligt forløb med covid-19. Men som atlet og sportselsker havde jeg set det som værende fedt på sportens vegne, at atleter, der skal til OL i Tokyo, måske har en mulighed for at få en vaccination inden. Såfremt at de sårbare selvfølgelig er færdigvaccinerede, sagde han i