Axelsen om udligning af stor bonusforskel: - De knokler mindst ligeså meget som os

Også Møllgaard mener, at det samme hårde arbejde bør afføde samme bonus ved medaljeoverrækkelse.

- De knokler lige så meget for at vinde medaljer til Danmark, som vi gør, så det kommer egentlig bag på mig, at der overhovedet har været en forskel.

PL-atlet: Burde have gjort det i 2016

En af de atleter, der potentielt kommer til at mærke forskellen, er atletikudøveren Daniel Wagner.

Han har vundet flere PL-medaljer i 2012 og 2016, og også for ham vækker det undren, at forskellen først bliver udlignet i år.

- Jeg synes, det var på tide, at de kom til den afgørelse. Det er jeg selvfølgelig rigtig, rigtig glad for. De burde have gjort det i 2016, hvor det også var oppe at vende, siger Wagner til TV 2 SPORT.

- Jeg synes, det var en formalitet, at det kom på plads. Parasporten er vokset så meget og har vist så stærke sider, at det var på tide.

- Som atlet bruger man hele sit liv på et OL- og PL-eventyr, og der er rigtig mange udfordringer i begge lejre. Det med ikke at få den fulde anerkendelse, som sådan et beløb kan give, giver en øv-følelse, når man har lagt sig i selen og virkelig ofret rigtig meget for at få medaljen i hus.

Tidligere direktør forsvarede forskellen

Lone Hansen, der indtil februar i år var direktør i Team Danmark, slog tidligere fast, at man ikke kan sammenligne de olympiske og paralympiske lege - hverken i økonomi eller udbredelse.

Som eksempel nævnte hun, at der ved PL bliver uddelt 1600 medaljer til 4300 deltagere, mens der ved OL kun uddeles 918 medaljer til over 10.000 atleter.

Men i 2019 vedtog Team Danmarks bestyrelse så, at der i fremtiden skal være den samme bonus til de medaljevindende danske atleter, uanset om det er ved OL eller PL.

- Der er generelt sket en kæmpe udvikling i parasporten, og samtidig synes vi bare, det er en naturlig udvikling, at OL- og paraatleter får den samme bonus. De knokler hver dag. Det er hverken nemt at være PL- eller OL-atlet. Der skal rigtig meget til, og derfor er det også naturligt, at de får den samme medaljebonus, hyldest og hæder, for det fortjener de, siger Christian Blomgreen, der er kommunikationschef i Team Danmark.