Axelsen rykker tre pladser frem på ranglisten

Det er ikke kun æren, der følger med ved at blive All England-mester.

For Viktor Axelsens vedkommende følger der også en præmiecheck på 77.000 dollars - cirka 518.000 kroner - samt point til verdensranglisten.

12.000 point får han for finalesejren over Chou Tien Chen.

Læs også Kæmpe triumf: Viktor Axelsen kværner taiwaner

En spillers ranglistepoint består af de 10 bedste resultater i løbet af de seneste 12 måneder. Med de nye point fratrækker han dem, han optjente med sin kvartfinaleplads ved Malaysia Open sidste år.

Det giver ham i alt en stigning på 5950 point. Hvilket betyder, han springer fra syvende- til fjerdepladsen, når ranglisten opdateres tirsdag.

Han overhaler dermed OL-guldvinderen Chen Long samt de to indonesere Jonatan Christie og Anthony Ginting. De to sidstnævnte tabte begge i første runde ved All England.

To danskere i top fire

Også Anders Antonsen nyder godt af den overståede Super 1000-turnering.

Herresinglespilleren nåede frem til semifinalen, hvor han måtte trække sig undervejs med en skade. Han kan dog føje yderligere point til ranglisten, hvor han samlet er på 80.362 point. Det sender ham fra fjerdepladsen en plads frem som nummer tre.

Læs også Axelsen er i All England-finalen for andet år i træk

Han kommer til at have 1394 point ned til Axelsen.

All England-finalisten Chou Tien Chen beholder sin andenplads og øger sit forspring ned til Antonsen.

Verdensmesteren Kento Momota er stadig suveræn nummer et på ranglisten, selvom han ikke deltog ved All England. Japaneren har 109.118 point.