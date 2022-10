Axelsen skadet kort før Denmark Open i Odense

Verdens bedste herresingle, Viktor Axelsen, er i lykkelige omstændigheder uden for badmintonbanen, hvor han netop er blevet far for anden gang. Men på det sportslige plan er situationen en anden.

Her er der nemlig bekymrende nyt med præcis en uge til starten på Denmark Open, der spilles i Axelsens fødeby, Odense.

Axelsen, der er Danmarks største favorit til en titel, døjer med en skade i det ene ben, hvilket lige nu holder ham fra træningsbanen.



Til TV 2 SPORT fortæller verdensmesteren, at han ikke ønsker at gå i detaljer omkring skaden i benet, men han håber på at kunne forsvare sin titel fra sidste år.

- Det er klart, at det ikke er optimalt, men jeg håber og tror på, jeg kommer i gang med at træne i slutningen af ugen. Så jeg tror stadig på, at jeg skal spille, og jeg gør alt for at blive klar, siger Viktor Axelsen.

Den danske verdensetter vandt Denmark Open i 2021, da han besejrede japanske Kento Momota i en mindeværdig finale.



Svær lodtrækning

Selvom Viktor Axelsen i år har fået en meget svær lodtrækning, kommer man ikke udenom, at han er storfavorit til titlen i herresingle.

I hele 2022 har danskeren nemlig kun tabt én kamp, mens det er blevet til titler ved både All England, EM, Indonesia Masters og Open, Malaysia Open og senest VM i Japan.

Hvis Viktor Axelsen som håbet bliver klar til starten på Denmark Open i næste uge, venter thailænderen Kunlavut Vitidsarn i første runde. Mødet bliver i så fald en kopi af VM-finalen i august.