Axelsen spillede med tape på armen – her er forklaringen

Den danske verdensstjerne stillede nemlig op med tape på højre underarm. I interviewet efter kampen gav han følgende forklaring på det:

- Jeg har haft lidt øm underarm af at slå lidt hårdt til boldene herinde (fordi hallen er tung red.). Specielt den lange defensiv fra baghåndssiden i den første kamp.

- Det er ikke noget, jeg mærker overhovedet. Det påvirker mig ikke derinde, siger Viktor Axelsen, der til gengæld mærker noget til armen, når han ikke er på banen.

- Jeg er rimelig øm mellem kampene, men når jeg først er varm, mærker jeg ingenting.

Dybt taknemmelig

Onsdag kunne han også takke mere end 2000 tilskuere i Ceres Arena i Aarhus for en solid opbakning.

På lægterne var der både danske flag og positive tilråb. Og det sætter Axelsen pris på.

- Det var enormt fedt. Selvom det har været fedt de andre dage, fik den et nøk op i dag (onsdag red.).

- Jeg er dybt taknemmelig for alle dem, der er mødt op. Det er fedt at mærke den her stemning efter en lang periode uden tilskuere. På dansk grund er det helt unikt. Det giver noget ekstra power, og det er jeg glad for kom til udtryk i spillet, siger han.

Det danske hold vandt med 4-1 over Sydkorea samlet.