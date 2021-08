Axelsen tjekkede Google: - Det er for sindssygt

- Jeg havde det overraskende godt. Jeg sov rigtig godt og havde en rigtig god følelse i maven hele dagen. Det var en lang dag at gå og vente, men jeg havde det virkelig, virkelig fedt. Jeg snakkede med dem derhjemme, og jeg kunne bare mærke, da jeg smed musik i ørerne i bussen på vej derud, at jeg havde den.

- Det er svært at beskrive, men da vi står og varmer op på banen, inden kampen går i gang, kan jeg mærke, ketcheren ligger godt i hånden, og jeg ser bolden godt. Og så lod jeg bare kroppen gøre arbejdet. Det er den bedste måde, jeg kan beskrive det på.

Bekymringer omkring at være far og badmintonspiller

Mere behøver danskeren heller ikke at beskrive. Herfra talte billederne deres tydelige sprog.

Først med badmintonspil i verdensklasse og siden tårer ad libitum, der for altid vil stå printet på nethinden.

- Der foregår ingenting i hovedet. Du er bare i glædens sekund. Adrenalin, dopamin. Alt fedt, man kan føle, løber gennem kroppen. Det var en helt unik følelse, siger Axelsen, der også har haft fokus andre steder end kun på badmintonbanen - specielt i familielivet med kæresten Natalia Koch Rohde.

- Én ting er det sidste års tid. Der er sket mange ting. En ankeloperation. Vores datter, Vega, der er kommet til verden. Det er det ypperste, der er sket i mit og Natalias liv. De her samtaler om, hvordan vi skulle have det til at gå op – hvor meget kan vi trække på familien?

- Den her bekymring for, om jeg gør det godt nok som far - og som badmintonspiller. Hvordan balancerer jeg det? Den gode rytme har vi fundet med det samme. Jeg er dybt taknemmelig for det mennesker, jeg har omkring mig. Natalia har været fuldstændig fantastisk i hele Vegas liv, så det kunne ikke være bedre.