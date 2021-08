Axelsen troede ikke på det, da han hørte om Mørkøvs hyldest

Viktor Axelsen skulle se det med egne øjne, efter at han søndag blev prikket på skulderen af sin kammerat, der overbragte en særlig nyhed.

Og den var god nok. Cykelrytteren Michael Mørkøv, der ligesom Axelsen tog fra Tokyo med en OL-guldmedalje, er så inspireret af badmintonspilleren, at han kalder sit kommende barn for Viktor.

- Først troede jeg ikke på det, men så så jeg interviewet, og så kunne jeg ikke undgå at blive en lille smule rørt, siger Viktor Axelsen til TV 2 SPORT og tilføjer:

- Michael Mørkøv er en kæmpe chef. Han er en fantastisk inspiration. Han er efterhånden oppe i 30'erne og sparker – undskyld mit sprog – stadig røv. Han er virkelig cool. Han er en kæmpe inspiration for mig, og jeg er virkelig beæret over at høre det.