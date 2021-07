Axelsens store OL-gave: - Det er ikke raketvidenskab

I form af deres seedninger kunne Momota og Axelsen først brage sammen i semifinalen, men nu bliver det altså ikke tilfældet. Og selvom det er en overraskelse for Axelsen, at japaneren er ude af OL, så forstår han godt, hvad der kan ligge bag det tidlige exit.

- Det er et OL, og der er selvfølgelig noget psykologisk, der spiller ind. Lige Momota er også et menneske, og han har været igennem en del her de sidste par år. Jeg har kæmpe respekt for, han står her, og det vigtigste er, at han er sund og rask, siger Axelsen og hentyder til, at Momota i januar 2020 var involveret i et biluheld, hvor føreren af bilen blev dræbt.

Samme tanker har danskerens landsholdskollega Anders Antonsen, der står i modsatte halvdel og derfor ikke får "gavn af gaven" med japanerens exit.

- Momota så meget nervøs ud. Han har også været meget igennem. Han har spillet én turnering på halvandet år og været ude for et voldsomt biluheld, så det er meget at forlange, han bare skal gå direkte ind og rense (vinde, red.) det hele igen, siger Antonsen.

Ikke langt fra succes til fiasko

Siden har han ikke været den samme "gamle Momota", som havde et uhyggeligt topniveau. Et niveau, der blandt andet har medvirket til, at han fører 14-1 i indbyrdes opgør mod Axelsen.