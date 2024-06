Christian Eriksen har særligt én drøm, som han stadig jagter

Slutrunden, hvor han blev et samlingspunkt for nationen, da han faldt om med hjertestop. Selv foretrækker han at være hovedperson på grund af sit spil på banen.

Hvordan har du det egentlig med, at Danmark nåede den semifinale?

- Selvfølgelig ville jeg gerne have været en del af det. Men i sidste ende er jeg pissestolt over, at de nåede så langt, taget i betragtning af hvad der skete, og hvilke tanker de må have haft.

- Så som fodboldspiller ville jeg gerne have været der, men som menneske er der kæmpe respekt for det, som de gjorde.

- Det er aldrig sjovt

For Christian Eriksen har det været nogle hæsblæsende år, hvor han på nogle punkter har befundet sig i en uvant position, hvor han har været i fokus, fordi han er blevet tvivlet mere på, end han har oplevet tidligere.

Det blev tydeligt ved hans udtagelse til landsholdet i marts, hvor samtlige spørgsmål kredsede om hans manglende spilletid i Manchester United.

Umiddelbart kunne billedet af ham med FA Cup-trofæet ligne en succes, og selv beskriver han det også som en lettelse endelig at kunne løfte trofæet efter flere år i engelsk fodbold.

Men det ændrer ikke på, at det har været en sæson, hvor han har tilbragt meget af tiden i skyggen af andre, og det føles uvant, når man som ham har været vant til at have en fod med, når der sker noget afgørende.

- For mig har sæsonen været lidt anderledes end andre sæsoner. Det har været en lidt anden rolle. Det er nyt for mig, men det er også nyt for omverdenen. Det er tydeligt, i forhold til hvordan folk snakker.