Christian Eriksen rykker sin træning væk fra OB

Ifølge den schweiziske radiostation RSI vil Christian Eriksen træne i byen i et par dage.

TV 2 Sport forsøger at få en kommentar fra hans agent, Martin Schoots.

17. december blev Eriksen løst fra sin kontrakt med det italienske mesterhold, Inter. Et uundgåeligt brud, da det stod klart, at Eriksen ikke kunne fortsætte som fodboldspiller i Italien, fordi det ikke er tilladt at dyrke elitesport i landet med en indopereret hjertestarter.

Ajax, OB eller noget tredje?

Siden har rygterne omkring ham været mange. Blandt andet har Ajax i Holland og OB i den danske superliga været hyppigt nævnt.

Efter bruddet med Inter udtalte hans agent følgende til TV 2 Sport:

Hvorfor besluttede Christian og du at stoppe samarbejdet med Inter, og er det her et skridt på vej mod, at Christian kan fortsætte karrieren?

- Christian og Inter har ingen fremtid sammen. Situationen er egentlig ret simpel. Italien er det eneste land, hvor du ikke kan dyrke organiseret sport med en ICD-enhed. Så ja, de fortsætter nu hver for sig, skriver Martin Schoots.

Derudover har Schoots fortalt, at fire klubber har spurgt ind til danskeren.

I sommer fik danskeren hjertestop under EM-kampen mod Finland i Parken og har ikke spillet en kamp siden.