Christian Eriksen skifter til Manchester United

Christian Eriksen skal fremover tørne ud for Manchester United.

Fredag har den engelske storklub således offentliggjort, at den danske landsholdsspiller har skrevet under på en treårig kontrakt. Det skriver United på sin hjemmeside.

Dermed nåede 30-årige Eriksen blot at stå uden job i 15 dage, efter hans korte aftale med Brentford udløb den første dag i juli.

- Manchester United er en speciel klub, og jeg kan ikke vente med at komme i gang. Jeg har haft det privilegie at spille på Old Trafford mange gange, men at gøre det i Uniteds røde trøje bliver en fantastisk følelse, siger Eriksen.

Stort navn på rygtebørsen

De seneste uger har Christian Eriksens fremtid været et stort samtaleemne i den britiske sportspresse. Her har Manchester United hyppigt været nævnt, ligesom der også har været spekuleret i et skifte tilbage til Tottenham eller en forlængelse med Brentford.

Og det endte som bekendt med et skifte til "De Røde Djævle", der historisk set har været en af de allerstørste fodboldklubber på verdensplan.

Christian Eriksen bliver den bare sjette dansker til at repræsentere Manchester Uniteds førstehold.

Landsholdsspilleren skiftede i februar til Brentford, efter han i december fik sin kontrakt ophævet med italienske Inter. Tidligere har danskeren repræsenteret både Tottenham og Ajax.