Da Pytlick blev fyret som landstræner, sagde hans børn noget, der ramte ham

- Det var faktisk først til sidst i min tid som landstræner, hvor dønningerne gik højt, og hvor nogle gerne ville have mig væk fra jobbet (at det ramte familien, red.). Da jeg så blev fyret i Dansk Håndbold Forbund (DHF) og kom hjem, sad børnene faktisk nærmest med tårer i øjnene. Og jeg sagde til dem, at de skulle tage det roligt, og at jeg havde det okay, siger Jan Pytlick til TV 2 Sport.

- Jeg sagde, jeg nok skulle komme videre, og så sagde de noget, der ramte mig. De sagde, at de bare var glade for, at det var overstået. De syntes, at det var benhårdt at være igennem, og de kunne se, hvor meget det påvirkede mig. Det havde påvirket mine børn mere, end hvad jeg lige havde regnet med. Det havde de egentlig gået og holdt skjult, fordi de ikke ville bekymre mig. Det gjorde mig ked af det, fordi det havde været nogle hårde år for børnene til sidst.

Jan Pytlick blev fyret som landstræner i slutningen af 2014 efter en EM-slutrunde. Simon Pytlick, der i dag er 21 år og landsholdsaktuel, føler egentlig, at han tog beskeden meget roligt. Men han blev ramt, da han så reaktionen hos resten af familien.

- Det påvirkede mig mest, at min søster og mor var så hårdt ramt af det. Jeg vidste, at min far nok skulle komme igennem det, men det var mest dét, at det ramte dem så meget. Det påvirkede mig dengang. Det er nok det, jeg husker bedst.

Et ekstra stort pres

Når snakken falder på håndbold, må man sige, at Jan Pytick har præsteret og leveret noget, der nu gør, at efternavnet forpligter. Gennem hele sit liv har Simon Pytlick været bekendt med det pres, der har været.

- Jeg tror, at det var markant hårdere, da jeg var barn, da jeg ikke helt forstod, hvad det indebar. Og så lige pludseligt forstod jeg det godt. Det er tit kun en selv, der lægger et pres på sig selv, og det er kun mig, der tænker, at jeg skal gøre mine forældre stolte.

- Men der har jo ikke været et pres fra mine forældre om, at jeg skal levere noget stort. Men det er klart, at man har fået diverse kommentarer med på vejen om, at man ikke var god nok.

Jan Pytlick runder af med at fortælle, at familien er fuldt ud bevidste om det pres, der følger med - især efter de sociale medier har gjort sit indtog.

- Vi har talt om, at man skal hvile i sig selv. Det kan godt være, at fordi man havde en far, der var landstræner på daværende tidspunkt, fik man at vide, at man havde nogle fordele frem for andre. Det handler om at ignorere det og glæde sig til at spille håndbold, siger Jan Pytlick.

Vinderen af kampen mellem GOG og Bjerringbro-Silkeborg møder vinderen af Mors-Thy og Aalborg Håndbold i pokalfinalen søndag.

Du kan se Simon Pytlick i aktion ved Final 4, når GOG møder Bjerringbro-Silkeborg. Det er klokken 16.00 på TV 2 og TV 2 Play.