Da uret rundede 8:17, handlede alt om Lars Høgh

Fredagens hyldest kommer blandt andet på baggrund af et udsnit af Lars Høgs nye bog, hvori han fortæller, at han ikke hørte et eneste ord fra klubben, da han i 2018 fik konstateret kræft i bugspytkirtlen.

Klubbens bestyrelsesformand, Niels Thorborg, ærgrer sig over forløbet, og han fortalte forud for fredagens kamp, at han ville ønske, situationen var håndteret bedre.

- Det er jeg oprigtig ked af, og jeg ville ønske, at vi havde håndteret det bedre. Lars Høgh har haft en enorm betydning for OB, og han er en af de største i klubbens lange historie, sagde Niels Thorborg til Fyens.

Ud over sangen havde OB også forberedt et stort banner, der blev rullet ud på banen kort før kampstart. Et billede af Lars Høgh kom også til syne på måltavlen, da uret rundede 8 minutter og 17 sekunder.