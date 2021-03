Dårlig nyhed bekræftet: GOG-verdensmester ude i op til et år

Anders Zachariassen og GOG-træner Nicolej Krickau har fået bekræftet det, de absolut ikke havde håbet på.

Landsholdsstregen blev skadet i fredagens uafgjorte ligaopgør mod Ribe-Esbjerg, og efter en MR-scanning mandag er det nu bekræftet, at han har ødelagt sit forreste korsbånd i knæet.

Nicolej Krickau oplyser, at Zachariassen skal opereres om to-tre uger, når hævelsen har lagt sig. Derefter venter en lang periode væk fra håndboldbanen. Krickau forventer, at Zachariassen er ude i op til et år.

- Først og fremmest er det utrolig synd for Anders. Han stod overfor knockoutkampe i Europa, Final 4, slutspil og et muligt OL. Derudover er det selvfølgelig en stor kæp i hjulet for os, men vi kører naturligvis på med alt, hvad vi ejer og har for at indfri vores ambitioner til trods for endnu en stor skade til holdet, skriver Nicolej Krickau til TV 2 SPORT.

Skaden betyder altså, at GOG skal spille sæsonen færdig uden sin verdensmester på stregen.

Vigtige kampe venter for GOG

Allerede fredag aften, hvor uheldet skete, var GOG-lejren bekymrede for Anders Zachariassen.

- Det så ikke godt ud. Han skal scannes lørdag og mandag, og så er vi klogere. Men vi forventer ikke gode nyheder, skrev GOG-træner Nicolej Krickau i en SMS til TV 2 SPORT.

Anders Zachariassen var med, da Danmark i januar genvandt VM i Egypten.

Siden har han sammen med sine fynske holdkammerater været igennem et travlt februarprogram, der både har budt på kampe i HTH Herreligaen og European League.

Begge steder går det godt for det danske håndboldhold. GOG fører den nationale liga med to point ned til de forsvarende mestre fra Aalborg Håndbold.

Og i European League er holdet klar til ottendedelsfinalen.