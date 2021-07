Dansk stjerne står til at misse de første kampe

Olsen sad også over i testkampen mod Frankrig onsdag. Landstræner Nikolaj Jacobsen sagde følgende om sin playmaker på nattens pressemøde:



- Det har egentlig set fint ud. De sidste par dage har der været fin fremgang for Morten. Men det er klart, at vi ikke løber nogen risiko i en træningskamp mod Frankrig. Og det kan også være, at han måske ikke spiller så meget i de første par kampe, hvilket jo egentlig passer Morten fint, siger landstræneren med et smil.

Morten Olsen er om nogen ivrig efter at få flest mulige minutter på banen.

Tidligere har han blandt andet fortalt, hvordan han styrketrænede om natten under en slutrunde for at afreagerede og få noget energi ud, efter at det ikke var blevet til så meget spilletid, som han håbede på.