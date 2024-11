Dansk stjerne var afgørende i historisk Red Bull-aftale

Lad os tage det praktiske først. Sponsoratet begynder ved årsskiftet, men det betyder ikke, at vi ser store ændringer fra start.

- Samarbejdet kommer til at udvikle sig over tid. For det første kommer Red Bull ikke på trøjerne det første halve år – det gør de først fra sommeren 2025.

- Det første halve år vil vi have fokus på at udvikle vores sociale kanaler i fællesskab. Der kommer de til at spille en stor rolle, siger Lasse Honoré.

Kommer vi til at se navneændringer i klubben eller noget i den dur?

- Nej, det gør vi ikke. Vi har vores Odense Håndbold-DNA, og den holder vi fast i.