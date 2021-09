Den tyske fynbo: Sepp Piontek hyldet i sin sidste landskamp

Kampen blev spillet i forbindelse med Fynslund Boldklubs 50-års jubilæum, hvor blandt andre Martin Jørgensen, Peter Graulund, Mogens Krogh, Jakob Poulsen, Tommy Bechmann og Hans Henrik Andreasen var trukket i den rød-hvide trøje for Oldboys-landsholdet.

En stor inspiration

Den nu 81-årige Sepp Piontek bor i Blommenslyst sammen med hustruen Gitte, og han har de sidste mange år været tilknyttet Oldboys-landsholdet som en del af trænerstaben og haft titel af teknisk direktør.

Den legendariske tyske træner kalder det vemodigt over for TV 2 Sport, at han nu endegyldigt har stået i spidsen sidste gang for et fodboldhold.

- Jeg har været med i over 20 år alene med Oldboys-landsholdet. Og så kommer der bare en dag, hvor man siger ”nu er jeg ved at være for gammel, de har brug for yngre kræfter”. Så jeg siger slut nu, mens helbredet stadig er godt, lød det fra Sepp Piontek.