Denmark Open flyttes til større arena

Den store badmintonturnering har de seneste 13 år været spillet i Odense Idrætshal, men nu er den vokset ud af sine rammer. Derfor bliver den ikoniske hal fra næste år byttet ud med Arena Fyn i Odense, hvor der kan være op til 50 procent flere tilskuere, end Denmark Open tidligere har kunnet rumme.

Samtidig har Destination Fyn, Odense Kommune og Badminton Danmark forlænget aftalen om værtsskabet for Denmark Open, så det nu løber til 2026.

- Det var langt fra givet, at vi skulle blive i Odense, nu hvor Odense Idrætshal så åbenlyst er blevet for lille til eventen. Vi sætter dog stor pris på samarbejdet med både de lokale frivillige, myndighederne og Destination Fyn, siger Bo Jensen, direktør i Badminton Danmark, i en pressemeddelelse.

- Den fælles erfaring, vi over årene har opbygget omkring afvikling af eventen, er utrolig værdifuld at kunne bygge videre på, og så må vi sige, at fleksibiliteten hos Odense Sport & Event har været stor, når det handler om at skabe et set-up, der både indeholder de elementer, vi ønsker at fastholde, og dem vi gerne vil udvikle.

Til gavn for hele byen

Med de næste fem år i hus vil turneringen blive spillet i Odense i 20 år i træk. Og det er til stor gavn for hele byen, lyder det fra eventchef hos Destination Fyn Jakob Staun.

- Det er en turnering, der spilles i uge 42, hvor der plejer at være knap så stort tryk på byens hoteller og konferencesteder, så det er rigtig godt for dem og restauranterne. Jeg tror også, de sidder og klapper i hænderne i dag, siger han.

- Det er væsentligt for os, at vi er med til at generere en genstart af den meget hårdt ramte turismebranchen her midt coronatiden.

Med flytningen til Arena Fyn får arrangement en større tilskuerkapacitet, men også bedre plads til udenomsfaciliteter til blandt andet opvarmning, VIP-faciliteter, spiller- og publikumservice.

De flere kvadratermeter får dog ikke nogen betydning for antallet af spillere, da de bedste i verden allerede er forpligtet til at deltage. Men for eksempel kan flere af samarbejdspartnerne medbringe gæster, fortæller eventchefen.

- Vi kigger også på eventet som forretningsudvikling for fynske virksomheder. Badmintonsporten er kæmpestor i Kina og Asien generelt, og det er næsten 1:1 sammenfaldende med der, hvor de fynske robotvirksomheders store vækstpotentiale er de her år, siger Jakob Staun.

Tilfreds borgmester

I Odense Kommune er man ligeledes godt tilfreds med aftalen, og borgmester Peter Rahbæk Juel (S) bakker eventchefen op i, at den er vigtig af flere grunde.

- Det her er en unik platform til både at præsentere badminton på absolut højeste plan, tiltrække turister fra ind- og udland og samtidig knytte vigtige erhvervskontakter til Asien til stor gavn for Odenses lokale erhvervsliv, siger han.

- Derfor er det en utrolig god nyhed, at det sammen med Destination Fyn er lykkedes at sikre værtskabet for så stort et sportsevent.