- Det burde ikke kunne lade sig gøre, siger forbløffet ekspert om Gidsel-tal

For Mathias Gidsels vedkommende er det tal fra i alt 19 kampe. Hvad der også er værd at bemærke, er, at den 22-årige bagspiller kun laver 0,24 tekniske fejl per mål, han scorer.

"Det er meget, meget vildt"

TV 2 SPORTs håndboldekspert Bent Nyegaard lægger særligt mærke til, at Mathias Gidsel på flere parametre har præsteret bedre end både franske Dika Mem og spanske Alex Dujshebaev, der i en årrække har tilhørt den absolutte verdenselite.

- Det er fuldstændig vanvittige tal. Det burde jo ikke kunne lade sig gøre. Det er meget, meget vildt, siger Bent Nyegaard.