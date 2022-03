- Det er helt sindssygt, siger Axelsen

- Det er en af de største kampe, du får i karrieren. At få lov til at opleve det fire gange nu med chancen for at vinde – det er helt vanvittigt, siger han.

I 2020 lykkedes det Axelsen at vinde turneringen, men endnu en titel er yderst velkommen.

- Jo flere store titler man kan få, jo federe er det. Jeg går formentlig ind med en god ro. Jeg har stået der før, og jeg ved, hvad det er. Jeg glæder mig. Det er ikke once in af lifetime, for jeg har prøvet det nogle gange, men det er den fornemmelse, du har, når du går på banen i en All England-finale, lyder det fra fynboen.

Modstander takker for kampen

Første sæt gik sikkert til Viktor Axelsen, da han først fik smidt nerverne, men det blev anderledes i andet ditto.

Her fik Chou en fremragende start, men som sættet skred frem, løb taiwaneren tør for kræfter. Det erkendte han efterfølgende.