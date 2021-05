- Det er helt sindssygt, siger rørt Mie Højlund

Det fik Odense-spillerne til at storme sammen i vild jubel, hvor Althea Reinhardt og Mie Højlund ikke kunne holde tårerne tilbage i fælles krammer.

- Jeg tror bare, vi var glade. Jeg ved ikke, om vi fik sagt noget - vi skreg bare glæden ud, fortæller Mie Højlund.

Det er klubbens første pokal, siden den blev oprettet tilbage i 2009. I 2018 måtte fynboerne nøjes med DM-sølv, mens København Håndbold snuppede guldet.

Også i pokalturneringen har det et par gange været tæt på for klubben. To gange er det blevet til sølv, nemlig i 2018 og 2019.