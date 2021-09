- Det er svært at sige fra, erkender Gidsel

Tirsdag aften var Gidsel så tilbage efter sin ugelange, planlagte pause fra den professionelle håndboldverden. En uge, der har givet tid til at reflektere over, hvordan det kunne komme så vidt, at han måtte trække stikket i en uge.

- Kroppen har været så slidt, at jeg ikke kunne komme ovenpå en sygdom igen. Der har jeg måske ikke helt erfaret, hvad man skal gøre efter en slutrunde, hvor andre måske har erfaret det. Det er jo også personligt, hvordan en krop reagerer på en slutrunde. Jeg taber mange kilo på en slutrunde, og kroppen er godt smadret. Jeg havde måske ikke helt nok dage efter slutrunden til at komme ovenpå igen rent fysisk og få styrketrænet og spist ordentligt.

- Det er svært at sige fra, også når vi har tre sæsondefinerende kampe to uger efter OL. Det kan du heller ikke sige fra til. Det er et svært dilemma, og der er mange, der bærer ansvar. Jeg tror egentlig ikke, det er nogens skyld. Jeg tror egentlig bare, jeg har været megauheldig.

Den kommende Füchse Berlin-lægger heller ikke skjul på, at den planlagte pause var tiltrængt.

Har tabt et par kilo over pausen

Han fortæller, at den var "som sendt fra himlen." Alligevel var pausen dog ikke helt omkostningsfri.

- Jeg har fået sygdommen ud af kroppen, og kroppen har fået mulighed for at slappe af. Det hjælper lidt på overskuddet, og jeg føler mig frisk. Nu begynder en ny periode, hvor jeg skal bygge kroppen op igen. Jeg er lidt mør, og kroppen har tabt sig et par kilo, så nu begynder en genopretningsfase, så jeg kan få bygget en stærk krop op.

Derfor er planen også, at der bliver holdt øje med Gidsel det kommende stykke tid.