- Det gør ondt i maven på os alle, siger Krickau om Gidsels skade

Den vurdering er Bent Nyegaard, håndboldekspert på TV 2 SPORT, ganske enig i.

- Hans betydning er så stor, at det får omfangsrige konsekvenser for GOG, lyder vurderingen fra Nyegaard.

En mærket Gidsel

Den dystre melding har naturligvis taget hårdt på hovedpersonen, som derfor ikke ønsker at stille op til interview.

- Han er ramt, og det er selvfølgelig også derfor, det er mig, der står her. Gidsel har brug for at trække stikket. Det har man altid efter en slutrunde, tænker jeg, men det er selvfølgelig forstærket nu, siger GOG-træneren.

Alligevel er der lidt lys i mærket.

- Jeg tror, Gidsel er lettet nok over, at det ikke var værre. Det kan jo lyde paradoksalt, når man skal være ude i fire til seks måneder for en mand, der aldrig har været skadet. Men det kunne lige så godt have været forreste korsbånd. Det var også i spil, siger Nicolej Krickau.

Når der er tale om det forreste korsbånd, er spillerne typisk ude i 9-12 måneder. Mathias Gidsel har ødelagt det bagerste.

Krickau regner med, at Emil Madsen skal overtage på højre back, mens Morten Olsen, Simon Pytlick og Emil Lærke også kommer til at trække et stort læs. Træneren understreger dog, at man ikke kan dække ind for Gidsel.