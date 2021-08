Det var aldrig hensigten at bringe Nicki Pedersens karriere i fare

- På unionens vegne er det en ærgerlig sag, for den har store konsekvenser. Det har aldrig nogensinde været hensigten, at Nicki ikke skulle kunne køre i 2022-sæsonen, siger Jørgen Bitsch, formand i DMU, til TV 2 SPORT.

Disciplinærnævn har sanktioneret hårdere end anbefalingen

I klagen over Nicki Pedersens truende og usportslige adfærd under matchen, hvor han også tiltvang sig adgang til dommertårnet uden tilladelse, anbefalede Sportskommissionen Speedway under DMU, at Pedersen skulle straffes med en bøde på 15.000 kroner og en betinget frakendelse af sin licens i et år.

Det fremgår af kendelsen afsagt af DMU's Disciplinærnævn 5. juli 2021.

Men Disciplinærnævnet fandt ikke reglementsmæssig dækning for en betinget frakendelse af licens og valgte i stedet at udelukke Nicki Pedersen i seks måneder fra domsafsigelsesdatoen.