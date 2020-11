Dommer efter beskyldninger om matchfixing: - Det giver ikke mening

Var der matchfixing i kampen mellem schweiziske Kadetten Schaffhausen og danske GOG den 20. oktober?

Det peger en del i retning af. Ifølge kampens ene dommer er det dog ikke tilfældet.

- Jeg var chokeret, da jeg så nyheden om, at vi var mistænkt for matchfixing, skriver Erdoan Vitaku, den ene del af det kosovoske dommerpar, til TV 2 SPORT og tilføjer:

- Vi gjorde ikke og har aldrig gjort noget så dumt som det. Det er ikke det værd.

Eksperter og aktører fra kampen fremhæver ellers, at der var flere kendelser af yderst tvivlsom karakter. Det billede genkender Erdoan Vitaku ikke.

- Kampen var tæt og god, og begge hold kunne have vundet, men Schaffhausen var heldigst.

GOG-træner: - En usædvanlig kamp

GOG-træner Nicolej Krickau fulgte frustreret med fra sidelinjen, mens han så sit hold blive bortdømt flere gange i løbet af kampen.

Den øjenkontakt, den approach, jeg så hos dommerne - det havde jeg ikke oplevet før Nicolej Krickau, GOG-træner

Han er ikke i tvivl om, at kampen i oktober stikker ud.

- Jeg synes, det var en usædvanlig kamp. Jeg oplever tit uenighed med dem, der fløjter. Men en østrigsk observatør, der fuldstændig passivt ikke tager stilling til noget som helst undervejs i en så mærkværdig performance fra et dommerpar fra Kosovo – det er én ting. Det kan vi sagtens opleve.

- Men den øjenkontakt, den approach, jeg så hos dommerne - det havde jeg ikke oplevet før. Og jeg har trods alt oplevet mange dommere, siger GOG-træneren.

Kosovosk dommer: - Det giver ikke mening

Der er dog ifølge kampens ene dommer intet at komme efter. Han pointerer, at de ville have dømt kampen anderledes, hvis de rent faktisk var blevet betalt for at matchfixe den.

- I burde vide, at en dommer, der har en interesse i, at et hold skal vinde, ikke venter til det sidste sekund.

Her blev Schaffhausen tildelt et straffekast, som de scorede på og dermed vandt kampen med et enkelt mål.

- Schaffhausen var foran med tre mål på et tidspunkt. Hvis en dommer havde i tankerne at fixe kampen, giver det ikke mening at lade det andet hold komme tættere på – og endda komme foran, skriver Erdoan Vitaku.

Har ikke dømt i Europa siden

I det europæiske håndboldforbund (EHF) tager man tilfælde som disse yderst seriøst og analyserer altid kampe med sin samarbejdspartner Sportsradar. De analyserer sportsdata og holder blandt andet øje med mulig matchfixing.

Undersøgelsen viste ifølge EHF ikke noget usædvanligt eller mistænkeligt ved kampen. De oplyser dog til TV 2 SPORT, at forbundet åbner en ny undersøgelse.

Dommerparret har ikke dømt en europæisk kamp siden opgøret 20. oktober.