Ekspert frygter, at vi tager Axelsen for givet

Han er verdensetter, har vundet alt, der vindes kan i sporten, og søndag morgen endte han endnu en gang på toppen.

Efter Viktor Axelsens magtdemonstration i badmintonturneringen Indonesia Masters, hvor han vandt uden at afgive et sæt og kronede den suveræne uge med en klar sejr over Chou Tien Chen i finalen, er det svært at bevare begge fødder på jorden.

Også for TV 2 Sports badmintonekspert, der kniber sig selv i armen og konstant minder sig selv om, at vi skal nyde det, vi ser fra den danske singlespiller i øjeblikket, for det er unikt.

- Jeg har ikke flere superlativer tilbage. Men jeg vil bare sige… Prøv lige at høre her: Vi kan være så stolte over, at ham her dansker.

- Det er fuldstændig vanvittigt, hvad han leverer. Min største frygt er, og det har det altid været, at vi tager tingene for givet. Det kan vi ikke. Vi kan på ingen måde tage det, som Axelsen leverer for tiden, for givet. Det gør han i hvert fald heller ikke selv, siger Jim Laugesen.

Danmarks største atlet lige nu?

Ingen i verden ser ud til at kunne røre Axelsen i øjeblikket i den sport, næstflest mennesker dyrker i verdenen.

Det er en voldsomt imponerende bedrift, og det får Jim Laugesen til at åbne en interessant debat:

- Jeg elsker al sport, men lige nu kan jeg ikke se en dansk atlet på Axelsens niveau. Det kan jeg bare ikke. Så får jeg sikkert ørerne i maskinen et eller andet sted, men det er sådan set ligeglad med. Find én, der leverer, som Axelsen gør. Så tror jeg, man skal lede længe, siger Jim Laugesen.

Axelsens største modstander er ham selv

Axelsen kan ikke fejre søndagens sejren for længe. Den 28-årige danskers næste opgave bliver i samme land og i samme hal, når der i næste uge er Super 1000-turneringen Indonesia Open, som er en stor turnering og rangerer lige under OL, VM og All England.

Her er han kæmpestor favorit ifølge Laugesen.

- Den eneste, der kan true ham, er ham selv. Alle kan have en dårlig dag, hvor det ikke kører. Så handler det bare om, at han bliver ved med at være så stærk mentalt, at han kan rode sig ud af det.