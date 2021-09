Ekspert lamslået over Gidsels vanvidspræstationl

- Det er noget af det vildeste, jeg har prøvet her i Gudme-hallen. Vi stod i lort til halsen, før vi gik ind til den her kamp og skulle indhente de her fire mål. Men den attitude vi kom ud med, og den energi, der var i den her hal, gjorde, at det kunne lade sig gøre, siger Mathias Gidsel til TV 2 SPORT og tilføjer:

- Jeg vil ikke sige så meget om min egen præstation. Jeg vil bare sige, at det her hold og den her attitude, vi kom med i dag, den var helt unik. Det er noget af det fedeste, jeg har prøvet med et GOG-hold.

22-årige Gidsel har spillet hele sin seniorkarriere i GOG, men fra sommeren 2022 skifter han til Füchse Berlin i Bundesligaen på en treårig kontrakt.

Historisk effektivitet

En, der til gengæld gerne vil sætte nogle ord på Mathias Gidsels præstation, er TV 2 SPORTs håndboldekspert Bent Nyegaard.

Han mener, at bedriften med 13 mål på 13 forsøg ganske fint indkapsler den helt store styrke ved Mathias Gidsel som håndboldspiller.

- Hver gang GOG har spillet, så går man og smågriner lidt, når man ser, hvad han har lavet. Så scorer han lige 13 mål på 13 forsøg, siger Bent Nyegaard og fortsætter:

- Superlativerne står i kø. På et tidspunkt kniber det med at fordele dem. Pointen er i hvert fald, at hans betydning for GOG og for landsholdet bare bliver større og større. Essensen af det hele er, at vi historisk ikke har set en spiller med den effektivitet. Han smider bare intet væk.

I det første opgør mod Celje på udebane scorede Mathias Gidsel 10 mål på 11 forsøg, og i første runde af den nye sæson i den danske herreliga scorede Mathias Gidsel 8 mål på 9 forsøg. Og lavede i øvrigt fem assister.

- Efterhånden er det en underdrivelse at sige, at han er det vigtigste element. Det, han kan, findes jo ikke andre steder. Han henter straffekast, han henter udvisninger, og han leverer assister. Uanset hvor vandret han ligger i himmelrummet, så har han et synkront blik for sine medspillere, siger Bent Nyegaard, der i samme ombæring roser folkene omkring Gidsel:

- Der skal også lyde en stor cadeau til hans trænere på klub- og landshold, for de er med til at finde de her nye metoder. Det skal selvfølgelig også med i billedet, at han spiller sammen med gode kammerater og begavede spillere.

Med sejren er GOG nu klar til anden runde af European League-kvalifikationen. Hvis fynboerne vinder den over to kampe, er klubben klar til gruppespillet.