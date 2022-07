Ekspert om Eriksen-skifte: - Det var måske ikke det, han helst ville

Efter Ferguson, der var ved roret fra 1986-2013, har en række velkendte navne gjort forsøget: David Moyes, Ryan Giggs i tre uger, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjær, Michael Carrick i to uger, Ralf Rangnick, en midlertidig løsning, i en halv sæson - og nu Erik ten Hag.



Og sidstnævnte er hovedårsagen til Eriksens skifte - fra klubløs til United efter en halv sæson i Brentford. Hollandske ten Hag med hang til Ajax-skolen og -stilen. Og dermed hang til Eriksen, som han kom på tæt hold af, da danskeren i en periode trænede med i Amsterdam-klubben efter sit kollaps for 13 måneder siden i Parken.

Erik ten Hag har tydeliggjort sine intentioner med United og spillerne - boldspil i Johan Cruyff-stil (både fra Ajax og FC Barcelona). Med andre ord: Få berøringer, fremadrettet og i United-boldbesiddelse. En spillemæssig identitet, som United har savnet, og som er som skræddersyet til Christian Eriksen.

Christian Eriksen blev eftertragtet, da han beviste, at hans hjerte fortsat bankede for fodbolden, og at han stadig er topfit og topmotiveret. Han løftede Brentford i sine 11 kampe dette forår, der blev mere forløst end forsømt. Og Thomas Frank ville selvfølgelig gerne have ham mere permanent. Men medier og klubhandlere pustede til større opgaver, og den danske manager løsnede grebet om ambitionerne.

Ønskeskyen delte ud, at en klub med Champions League-potentiale ville være noget for Eriksen. Sidst, han prøvede det for alvor, var med Tottenham i sæsonen 2018-19, hvor han nåede finalen og i minutterne efter nederlaget til Liverpool hang så meget med skuffen, at det blev karakteriseret som “hans livs fodboldskuffelse”.