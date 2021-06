Eksperter sår tvivl om Eriksens videre karriere

Torsdag blev det annonceret, at den danske stjerne skal have indopereret en hjertestarter, og det kan sætte en stopper for hans tid i Italien, hvor han til daglig spiller for det italienske mesterhold, Inter.

I Italien har de nemlig strenge regler for sportsudøvere med hjerteproblemer.

V 2 SPORT har talt med den italienske journalist Davide Stoppini, der skriver for landets største sportsavis, La Gazzetta dello Sport, og han er overbevist om, at Christian Eriksen har spillet sine sidste minutter i Italien.

Kan du bekræfte, at det ikke er tilladt at spille i Italien, når man har hjertestarter?

- Ja, det kan jeg. Det er ikke tilladt eller muligt at spille i Italien med ICD (hjertestarter, red.). Det står i italiensk sportslov.

- Nu skal vi vente på få at vide, om ICD'en er midlertidig eller permanent. Hvis den er permanent, kan han ikke spille i Italien. Hvis den er midlertidig, må vi vente at se, siger Davide Stoppini til TV 2 SPORT.

Torsdag står han også bag en artikel på La Gazzetta dello Sport om selvsamme emne.

Formand for italienske sportslæger: - Vurdering fra sag til sag

Maurizio Casasco, der er formand for sammenslutningen af italienske sportslæger (FMSI), vil dog ikke gå så langt som sin landsmand fra La Gazzetta dello Sport.

- Der findes ikke nagelfaste regler for spillere i den situation i Italien. Det vil komme an på en vurdering fra sag til sag. Som formand for de italienske sportslæger kan jeg ikke udtale mig, før jeg har mere udførlige oplysninger.

- Det er vigtigt, at det i første omgang er de danske læger, dernæst Inter og i sidste ende os, der udtaler os. Det er ikke, fordi jeg ikke vil udtale mig - det vil jeg gerne - men jeg er nødt til at gøre det på et mere oplyst grundlag. Alt andet er useriøst, siger Maurizio Casasco til TV 2 SPORT.

Heller ikke ifølge en italiensk professor kan det kategorisk afvises, at Inter-danskeren kan vende tilbage til landets bedste liga, Serie A.

- Reglerne er strengere i Italien. Man skal have en underskrift fra en læge med speciale i sport for at få lov til at spille. Man kan ikke selv bestemme, forklarer Alessandro Zorzi, der er professor ved universitetet i Padova og har specialiseret sig i kardiologi og sport, til Tipsbladet.

Med en underskrift følger der dog visse konsekvenser, såfremt Eriksen får tilbagefald. Ifølge professoren er lægen juridisk ansvarlig og kan komme i fængsel, hvis atleten senere får hjertestop.

TV 2 SPORT har været i kontakt med Inter og Serie A

Britiske Daily Mail har talt med den britiske kardiolog dr. Scott Murray, som også fremhæver den italienske lovgivning.

- Italienerne forhindrer folk i at deltage i sport, hvis der er konstateret alvorlige hjerteproblemer. Det står i loven, siger dr. Scott Murray.

TV 2 SPORT har været i kontakt med Inter, der er opmærksom på de strenge regler i Italien, men ikke vil udtale sig.

Serie A henviser til Christian Eriksens klub, da ligaen ”ikke er ansvarlig for denne sag”.

Hollænder spiller med hjerteproblemer

Det er tilladt at dyrke sport med hjerteproblemer i andre ligaer.

Den hollandske landsholdsspiller Daley Blind, som er med ved EM, har også fået indopereret en ICD-enhed som Eriksen. Han spiller til daglig i den hollandske topklub Ajax.

Daley Blind blev i 2019 diagnosticeret for betændelse i hjertemusklen og udstyret med en pacemaker for at regulere hjerterytmen.

I en venskabskamp i august sidste år satte det lille batteridrevne apparat ud, og han kollapsede på banen. Og hvis Eriksen fortsætter sin karriere, er det da heller ikke uden risiko.

Det siger Jens Brock Johansen, overlæge på Odense Universitetshospital, som blandt andet arbejder med netop ICD-hjertestartere.

- Det vil generelt være en rigtig dårlig idé at fortsætte med idræt på det plan. For den kan ikke forebygge, men kun helbrede. Han kan stadig opleve det samme (som skete lørdag, red.), siger overlægen.

Seneste status på Christian Eriksen er, at hans tilstand er stabil.