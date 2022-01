Engelsk klub til Eriksen: Døren er altid åben

Eriksens tidligere træner i Inter og nuværende Tottenham-træner, Antonio Conte, forklarer på et pressemøde fredag, at han endnu ikke har været i kontakt med danskeren efter udmeldingen. Men han er klar til at byde Eriksen velkommen.

- Jeg har ikke talt med Christian for nyligt. Det var fantastisk at se ham på banen igen og se ham sparke til en bold, siger Anotnio Conte ifølge Sky Sports.

Italieneren henviser til videoerne fra Schweiz, hvor Eriksen har trænet. Det samme kan komme på tale i Tottenham, siger Conte.

- Vi taler om en virkelig vigtig spiller, men også om et top-menneske. Og at se, at han er klar til at spille fodbold igen, er fantastiske nyheder. Jeg tror, at for Christian er døren altid åben.

Den danske midtbanespiller forklarede i et stort interview med DR, at han vil fortsætte sin karriere efter sit hjertestop under Danmarks første EM-kamp i sommer. Antonio Conte fortæller, at kollapset ikke var godt for de mennesker omkring Eriksen, imens Conte også "var bange i momentet."

Eriksen vil ramme sit niveau igen

Eriksen sagde også til DR, at hans store mål er at komme tilbage på landsholdet og komme med til VM i Qatar senere i år.

- Det har hele tiden været mit mindset. Det er et mål og en drøm, hvis det hele går, som det skal. Jeg kan komme tilbage. For det første føler jeg ikke, der er sket noget, for min krop har det fint. Den er ved at være i rigtig fin form igen. Der er lang tid til, så indtil da handler det bare om at spille fodbold og vise, man kan ramme samme niveau igen, siger han i en video, han har delt på sin Instagram.