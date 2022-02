Eriksen forklarer: Derfor valgte jeg Brentford

Med sit comeback håber Eriksen samtidig, at det nu i højere grad kommer til at handle om fodboldspilleren Christian Eriksen - og ikke ham, der overlevede et hjertestop.

- Det er mit mål. Jeg har fået grønt lys af lægerne til at være fodboldspilleren Christian. Jeg og andre vil altid have mindet, men det er tid til at skabe nye minder og se fremad. Jeg glæder mig til at vise, at man med en ICD-enhed kan spille fodbold igen efter et hjertestop, siger Eriksen.

Ingen dato på debut

Spørgsmålet om, hvornår den helt store kulmination på comebacket - debuten for Brentford - finder sted, ved han endnu ikke. Det ved ingen.