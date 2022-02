- Eriksen gør ting, jeg aldrig har set før, siger holdkammerat

Rico Henry fortæller også i interviewet, at han sad i fitnesslokalet i klubben sammen med Christian Nørgaard og Pontus Jansson, da de første gang hørte om Eriksen-rygterne.

Han skyndte sig at spørge den medicinske stab, om rygterne var valide, men de forblev selvsagt tavse.

- Jeg troede, de jokede, da nyheden begyndte at komme ud. Bagerst i hovedet håbede jeg på, at det var rigtigt med ham og Thomas og de danske forbindelser i klubben in mente. Jeg vidste, han ville passe godt ind. Og det har han gjort, siger Henry.

Eriksen er selv overrasket over sin tilstand

Eriksen giver tirsdag selv udtryk for, at det går lidt bedre end forventet. Det gør han i et interview på Brentfords egne kanaler.

- Jeg er et godt sted både mentalt og fysisk, og det er det vigtigste lige nu. Jeg er faktisk lidt overrasket over, hvordan min krop reagerer på at være i gang igen.

- Jeg har trænet hårdt, men jeg forventede ikke, at det ville føles så godt, som det gør nu. Så jeg er meget positiv, siger Christian Eriksen i interviewet ifølge Ritzau.