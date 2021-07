Eriksen kan ikke fortsætte i Italien, fastslår forbundslæge

Fremtiden byder dog ikke på fodbold i Inter, hvis man skal tro læge fra det italienske fodboldforbunds medicinske komité, Francesco Braconaro.

- Christian Eriksen kan ikke få grønt lys til at spille i Italien, siger han til Radio Kiss Kiss og uddyber:

- Hvis spilleren får fjernet defibrillatoren, fordi patologien kan helbredes, kan han vende tilbage og spille for Inter, forklarer lægen.

Strenge regler i Italien

Eriksen fik dagene efter sit kollaps indopereret en hjertedefibrillator. En hjertedefibrillator, der skal forhindre et lignende uheld, og som altså gør, at danskeren ikke kan spille fodbold for Inter i Serie A fremover.

Meldingerne betyder med andre ord, at Eriksen skal finde sig en klub uden for Italien, hvis han fortsætter sin karriere som professionel fodboldspiller.