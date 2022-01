Eriksen klar til at træne med et hold i januar

Mangt og meget har været skrevet og sagt om Christian Eriksens fremtid, siden han faldt om med et hjertestop i Danmarks første kamp ved sommerens EM.

Men nu begynder der så småt at nærme sig en mere konkret melding om Eriksens videre færd i fodboldverdenen.

- Det går virkelig godt for Christian. Han var igennem alle de nødvendige tjeks lige inden jul, og resultaterne var så gode, at vi forventer ham involveret i en gruppetræning med et hold på et tidspunkt senere i januar, siger Christian Eriksens agent Martin Schoots ifølge Daily Mail.