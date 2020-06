Eriksen på prominent liste inden Serie A-genstart

122 minutter i løbet af 4 kampe.

Det er alt, hvad det er blevet til for Christian Eriksen i Serie A, efter han skiftede til Inter-mandskabet i vinterens transfervindue. Danskeren havde svært ved at finde ind i Inter-træner Antonio Contes startende 11 inden coronapausen, når de vigtige kampe ventede i den hjemlige liga.

Men ifølge den store italienske sportsavis Gazzetta dello Sport er Christian Eriksen en af de fem spillere, der har potentialet til at levere på et højt niveau og slå igennem, når Serie A genstarter.

- Hans indvirkning på Serie A, efter han kom til i transfervinduet i januar, har indtil videre ikke været til at se. Han har ikke været Antonios Contes foretrukne valg, og Conte har haft problemer med at indsætte ham i sine taktiske overvejelser med det samme, skriver Gazzetta dello Sport.

- Det er kun blevet til fire optrædener (i Serie A, red.). Men Conte har nu haft tre måneder til at studere og finde ud af, hvordan Eriksen kan sættes ind i Inter-taktikken, og det ser ud til, at den tidligere Tottenham-spiller kan få en ledende rolle i anden halvdel af sæsonen. Med hans kvaliteter vil han være klar til det. Hold øje med ham.

Foruden Christian Eriksen er Kalidou Koulibaly fra Napoli, Frederico Bernardeschi fra Juventus, Patrick Cutrone fra Fiorentina og Rafael Leão fra AC Milan også på Gazzetta dello Sports liste.

'Danskeren er nøglen til at ændre taktikken

Sky Sports Italia har ligeledes skrevet en artikel om danskeren, inden Serie A-sæsonen genstartes.

De mener at vide, at Antonio Conte ihærdigt forsøger at ændre holdets taktik, så der kan blive plads til ham i en offensiv rolle.

- Antonio Conte leder efter løsningen på gåden. Danskeren er nøglen til at ændre taktikken, og Conte arbejder på det. 3-5-2-formationen ser ud til at blive en 3-4-1-2-opstilling, hvor danskeren spiller positionen på den offensive midtbane, skriver Sky Sports Italia.

- Eriksen har endelig muligheden. Vi har næsten ikke set ham folde sig ud endnu, og den reelle test kommer nu.

Mandag kom programmet for Serie A, og her sætter man i gang 20. juni, mens sidste spillerunde er sat til 2. august.

Da der resterer 12 hele runder plus fire udsatte kampe, er det nødvendigt at spille to runder i alle uger.