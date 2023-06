- Et af de mest sensationelle salg i dansk fodbold

Måske, måske ikke, Newcastle-spiller

Yankuba Minteh kommer altså heller ikke til at skifte direkte til Premier League. Og lejeaftalen med Feyenoord er et godt billede på de rige klubbers måde at drive transferpolitik på.

For i virkeligheden kommer Minteh måske aldrig i kamp for den klub, der netop har købt ham.

- Man skal være opmærksom på, at Newcastle køber et potentiale. De køber hans fart og hans gennembrudsevne. Man skal også forstå, at Premier League-klubbernes økonomier er så store, at Newcastle godt kan leve med, at Minteh aldrig kommer til at spille for dem, siger Morten Bruun og uddyber:

- Jeg tror, at Newcastle nu, grundet deres store økonomiske muskel, vil gøre som Chelsea og Manchester City og købe en masse spillere for at leje dem ud. Ud af den række spillere de udlejer, vil de være tilfredse, hvis der er nogen af dem, der ender med at spille for Newcastle.

Bruun ser det dog som et tegn på tiltro til Yankuba Minteh, at han bliver lejet ud til så stor en klub som Feyenoord.

OB og Minteh blev nummer otte i den netop afsluttede Superliga-sæson.