- Et andet spil, end jeg er vant til, forklarer Eriksen sin start i Italien

Godt et halvt år er gået, siden Christian Eriksen officielt blev præsenteret som ny spiller i Inter.

I den periode har den danske fodboldspiller fået Italien mere ind under huden, men det er ikke kun pizza, pasta eller italienske begyndergloser som ciao eller grazie, der har sat sig fast hos Eriksen.

Også den italienske spillestil har han efterhånden fået dissekeret.

- Når man ser kampene, tror jeg, alle kan se, at der er en stor forskel på den engelske og den italienske liga.

- I England spiller man mere direkte. Man løber konstant frem og tilbage, frem og tilbage. I Italien handler det mere om at vinde bolden tilbage og styre bestemte øjeblikke i kampen. At kontrollere kampen for at så sætte et nyt angreb op.

- Jeg har til tider været mandsopdækket. Så det er et andet spil, end jeg er vant til, men det er sjovt, og jeg kan godt lide det, siger Christian Eriksen til Inters hjemmeside.

'Eriksen er et mysterie'

Inden skiftet til Milano-klubben huserede Christian Eriksen i engelsk fodbold, hvor han i seks år spillede på midtbanen for Tottenham og blev en stjerne.

I Inter er han endnu ikke blevet den ønskede gamechanger, og hos en garvet italiensk sportsjournalist står danskeren tilbage som et spørgsmålstegn efter forårssæsonen i Støvlelandet.

- Han har ikke været en succes i Inter. For nu er Eriksen et mysterie, sagde Carlo Angioni, der er journalist på Italiens største sportsavis, La Gazzetta dello Sport, til TV 2 SPORT tidligere i august.

- I de første uger havde han lidt problemer med at falde til. Han er kommet godt med efter coronapausen, men han har aldrig været afgørende.

Afgørende mål i Europa League

Mod slutningen af Serie A-sæsonen fik den danske midtbanespiller også mindre og mindre spilletid for Antonio Contes Inter-mandskab, der endte på andenpladsen i rækken - ét point efter mestrene fra Juventus.

Og kun i to ud af 17 Serie A-kampe i forårssæsonen fik Eriksen lov at spille fuld tid for Inter.

Også i Europa League måtte Christian Eriksen onsdag se sig placeret på bænken til kampen mod Getafe. Men han blev sendt på banen i de sidste minutter og afgjorde tilmed 1/8-finalen med sin scoring til 2-0.

- Selvfølgelig vil man gerne spille. Men når man så kommer ind fra bænken, må man forsøge at gøre sig gældende fra første minut.

- Og jeg var heldig at udnytte chancen, da jeg kom ind, og så fik vi lukket kampen. Det var en hård kamp, og vi er glade for at være videre, siger Christian Eriksen til Inters hjemmeside.

Glæder sig til kvartfinalen i 'vigtig turnering'

I denne sæson har Christian Eriksen scoret to mål og lavet en assist i tre Europa League-kampe for Inter.

Og danskeren ser nu frem til at møde tyske Leverkusen i kvartfinalen mandag, selvom han efterhånden er begyndt at savne stemningen på lægterne noget så grusomt.

- Det bliver en fed kamp mod Leverkusen. De har gode spillere og har gjort det godt. Det er en vigtig turnering for os.

- Det er bestemt ikke sjovt at spille uden tilskuere. Stemningen er der bare ikke. Så vi prøver at glæde fansene, når de ser kampene på tv, og så håber vi, at vi snart kan være sammen med vores fans igen, siger Eriksen.

I sin tid i Inter har den 28-årige dansker i 23 kampe scoret fire mål og lagt op til tre mål i alle turneringer.