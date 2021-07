Et kæmpe tab for OL, men en lille fordel for os, siger Axelsen

Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, tilføjer den 27-årige dansker.

- Vi er vant til det. Vi havde et boblesystem i Thailand tre uger i streg uden tilskuere. Det er selvfølgelig ærgerligt, men Japan er rigtig gode til badminton, så måske er det en lille fordel for os, at der ikke sidder, jeg ved ikke hvor mange tusinde japanere, hvis vi skal op imod dem. Så er det lidt mere lige på den front.

Viktor Axelsen er forsvarende bronzevinder fra legene i Rio de Janeiro.

Fungerer fint trods restriktioner

Det var hans første OL, og ifølge danskeren er der trods restriktioner ikke så stor forskel på de to mesterskaber indtil videre.

- Selve setuppet er næsten nøjagtig det samme som i Rio. Det er klart, at restriktionerne er en anderledes oplevelse, og der er ting, man skal tage hensyn til. Men når du først er inde i rytmen og er afklaret med at skulle aflevere en spyttest hver morgen, og du skal have maske på overalt, så synes jeg, at det fungerer ligesom i Rio, siger Axelsen.