FCK- og Brøndby-fans i voldeligt sammenstød på Fyn

Brøndby spillede klokken 16 i Viborg. FC København i Herning klokken 18.

Nogle timer efter deres kampe stødte fangrupper sammen på Rønninge rasteplads mellem Odense og Nyborg. Det bekræfter vagtchef ved Fyns Politi, Peter Vestergaard.

FC København skriver på Twitter, at klubben har fået mange meldinger om, at tilfældige FCK-fans og deres busser blev overfaldet, men det kan Peter Vestergaard hverken be- eller afkræfte.

- Det kan være arrangeret. Det kan være, at den ene fandt den anden. FCK'erne var på rastepladsen først, og det ender i slagsmål, siger han til TV 2 SPORT.

Ingen anholdte

Han har ingen meldinger om tilskadekomne.

Politiet satte efter og fangede nogle af busserne ved Nyborg, men der er hverken blevet anholdt eller sigtet nogen personer.

Flere videoer på Twitter viser billeder fra sammenstødet. Her går flere meldinger også på, at det er Brøndby-tilhængere, der angriber FCK-busser, men det er altså ikke bekræftet.

TV 2 SPORT forsøger at få en kommentar fra Brøndby.

For mindre end to uger siden var der også sammenstød mellem klubbernes fans, da FCK spillede Champions League-kamp i Dortmund.

Ved den lejlighed angreb Brøndby- og Dortmund-fans i samlet flok nogle FCK-fans.

I august var der uroligheder på Brøndbys fanafsnit under Superliga-kampen mod FCK i Parken. Her blev der smadret plastiksæder og kastet med kanonslag. Mindst ti Brøndby-fans fik efterfølgende karantæne.