"Flemmings søn": Mikkel Hansen husker særligt én episode fra da han spillede i GOG

"Flemmings søn"

Mikkel Hansen husker tilbage på en særlig episode i begyndelsen af seniorkarrieren fra sin tid i fynske GOG.

Under den første træning med herreholdet blev han kun kaldt én ting af den daværende træner og nuværende håndboldekspert på TV 2, Bent Nyegaard.

- Jeg kan huske, at han bare kaldte mig 'Flemmings søn'. Ikke Mikkel, ligemeget hvad der skete, fortæller Mikkel Hansen.

Det var ikke kun som senior, men også i ungdomsårene, at Mikkel Hansen blev sammenlignet med sin far.

Benzin til bålet

Da Mikkel Hansen spillede ungdomskampe for Helsingør IF eller Virum-Sorgenfri brændte han oftest banen af.

I forbindelse med unge Hansens mange mål var der tit forældre i landets cafeteriaer, som retfærdiggjorde hans indsats med kommentar a la:

- Det er jo klart, han er jo søn af en landsholdsspiller (Flemming Hansen, red.), så selvfølgelig har han spillet godt, fortæller den danske landsholdsstjerne.

Mikkel Hansen indrømmer, at han tit blev træt af at høre den samme "sang" om, at den eneste grund til, at han kunne finde ud af at spille håndbold, var hans far.

Men omvendt var det også en stor motivation for den unge håndboldstjerne in spe.

- Det bragte meget 'benzin på bålet', og jeg kunne bruge det konstruktivt, siger Mikkel Hansen.

Han uddyber med et konkret eksempel om at ville score endnu flere mål i en ungdomskamp – blot for at bevise sit værd:

- Ja, jeg har lavet 8 mål i første halvleg, men nu kommer jeg til at lave 16 mål i dag, fordi I taler lort om mig derude, lyder det bramfrit fra Mikkel Hansen.

Verdens bedste tre gange

Siden ungdomsårene er der løbet meget vand i åen, og Mikkel Hansen er blevet en absolut superstjerne.