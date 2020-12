Flensburg henter GOG-komet: - Han kan blive verdens bedste

Rygtet var allerede begyndt at svirre, men først i tirsdag blev det sikkert og vist.

GOG-kometen og landsholdsfløjen Emil Jakobsen skifter til sommer til den tyske storklub Flensburg-Handewitt.

Den 22-årige venstrefløj kørte tidligt tirsdag morgen fra Odense til Flensburg for at bestå et lægetjek, inden han satte sit navn på en treårig kontrakt fra næste sommer og frem til 2024.

- Flensburg har altid været den klub, som jeg gerne ville til. Så det er lidt surrealistisk at stå her, siger Emil Jakobsen til TV 2 SPORT, som havde et kamera med hele vejen på GOG-fløjens første dag i den tyske klub, som i mange år har haft flere danske profiler på holdet.

Én af dem er Lars Christiansen, der scorede næsten 4000 mål i sine 14 år som Flensburg-spiller og er en klublegende så stor, at pladsen foran holdets hjemmebane Campus Halle selvfølgelig hedder 'Lars Christiansens Platz'.

I dag er manden med landskampsrekorden for Danmark - 338 kampe og 1503 mål - sportschef i Flensburg-Handewitt og har været med til at pege på netop Emil Jakobsen som klubbens nye mand på den position, hvor Lars Christiansen selv huserede i så mange år.

- I min optik kan Emil blive verdens bedste. Han har alle forudsætningerne for det og har det, der skal til. Så det er målet, siger Lars Christiansen til TV 2 SPORT.

Det er to fløjspillere, som jeg har set meget op til, så jeg er rigtig stolt af forhåbentlig at kunne tage samme rejse som dem Emil Jakobsen, håndboldspiller

En ombejlet knægt fra Kerteminde

Lige så meget fart, som Emil Jakobsen har på op og ned ad venstre fløj, når GOG spiller, lige så stærkt er karrieren gået for fynboen født i Kerteminde, siden han fik sin debut på landsholdet i en EM-kvalifikationskamp i april sidste år.

Han er delt topscorer i HTH Herreligaen i denne sæson med 108 mål og ligner en sikker mand i landstræner Nikolaj Jacobsens trup til VM i januar, efter Casper U. Mortensen fik en ny alvorlig knæskade i november.

Og faktisk er det ikke kun på landsholdet, at Emil Jakobsen kunne være blevet afløser for Casper U. Mortensen. Ifølge TV 2 SPORTs oplysninger forsøgte Barcelona at købe Emil Jakobsen fri i GOG, da Casper U. Mortensen blev skadet, men fynboerne sagde nej.

Nu bliver det i stedet Flensburg, der får glæde af GOG-fløjen, der skal forsøge at leve op til de præstationer, som Lars Christiansen og Anders Eggert tidligere har leveret på venstre fløj i Flensburg.

- Det er to fløjspillere, som jeg har set meget op til, så jeg er rigtig stolt af forhåbentlig at kunne tage samme rejse som dem. Og så er Flensburg bare det rigtige sted for at mig at udvikle mig. Flensburg har altid været den klub, jeg allerhelst ville til, og det har været drøm at komme til. Så det er bestemt en drengedrøm, der går i opfyldelse nu, siger Emil Jakobsen og erkender, at det "godt kan være", at han havde muligheden for at komme til Barcelona.

Men det ville han ikke.

- Flensburg er det rigtige sted for mig. Der var ikke nogen tvivl om, at det skulle være Flensburg, siger GOG-fløjen.

Han har udnyttet en klausul i sin kontrakt med GOG, der gør, at han kan forlade det danske førerhold til sommer - et år før tid. GOG modtager en mindre overgangssum, der på forhånd var fastlagt i Emil Jakobsens kontrakt - som kompensation for at slippe venstrefløjen.

I Flensburg-Handewitt skal Emil Jakobsen afløse norske Magnus Jøndal, som for nylig meddelte, at han stopper karrieren til sommer og flytter hjem til Norge.