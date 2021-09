Flensburg nævner Gidsel som nødløsning

- Vi tænker over en masse løsninger, og Mathias er – selvfølgelig – en spiller, vi tænker på. Men vi er ikke i en situation, hvor vi kan kræve noget. Vi er afhængige af støtte fra alle involverede, siger Flensburg-Handewitts træner Maik Machulla ifølge Handball World til Sky.

Teoretisk kan Flensburg-Handewitt og GOG godt blive enige om en transfer, så Gidsel kan spille for den nordtyske klub i resten af sæsonen. Det ville i så fald ikke være første gang, en GOG-spiller skifter til Flensburg, og tidligere i 2021 udtalte Gidsel, at han drømte om et tilbud fra netop Flensburg.

GOG-direktør afviser

Men selvom det tilbud måske kommer nu, så er der ikke noget skifte på vej. Det slår GOG-direktør Kasper Jørgensen fast:

- Vi har ikke hørt noget fra Flensburg, og hvis vi gør det, vil det være højst usandsynligt, at vi vil være med til at sende Gidsel af sted, siger Kasper Jørgensen til TV 2 SPORT.