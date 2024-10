For et år siden startede Axelsens smertehelvede – nu er alt vendt på hovedet

Denmark Open anno 2023 blev en turnering til glemmebogen for Viktor Axelsen.

Den danske stjerne vandt ganske vist sin kamp i første runde, men allerede i det efterfølgende interview gjorde Axelsen det klart, at han havde store smerter i sin venstre fod og underben.

Smerterne betød, at fynboen valgte at trække sig dagen efter, og det blev starten på en lang periode, hvor han han bøvlede langt mere med kroppen end vanligt.

Hele tiden måtte Axelsen holde igen med træningsmængden, og flere gange luftede han sine store frustrationer over ikke at kunne ramme en kontinuerlig træningsperiode uden skavanker.

På tærsklen til Denmark Open anno 2024 er situationen en helt anden.

- Jeg kommer ind et langt bedre sted, end jeg var sidste år, hvor jeg havde frygteligt ondt i min fod. Men nu er jeg et godt sted, og der ikke nogen skavanker, 7-9-13 … Jeg glæder mig til at komme i gang, siger han i forbindelse med den sidste træning i Jyske Bank Arena i Odense, hvor turneringen spilles.

Et stort mål

De fleste kender til Axelsens vanvittige CV. I sommer tilføjede han endnu en OL-guldmedalje til samlingen, men Denmark Open, som afvikles i fynboens fødeby, har han "kun" formået at vinde én gang (2021, red.).

Blandt andet derfor erkender Axelsen, at Super 750-turneringen, som er det næstøverste niveau, er et stort mål for ham igen i år.



- Det har været et rimelig stort mål. At jeg vandt OL-guld gjorde, at World Tour-finalerne er i hus, så jeg har kunnet vælge og vrage lidt i forhold til, hvad jeg synes, der har været rigtig at prioritere.

- Der er det klart, at Denmark Open er en af de turneringer, hvor jeg selvfølgelig gerne vil gøre det godt, siger Axelsen og tilføjer:

- Selvom det er umuligt at toppe hele tiden, har det her været en af de turneringer, hvor jeg skippede Finland (i sidste uge, red.) for at se, om jeg ikke kunne give mig selv en uge ekstra til at blive helt klar, lyder det.

En ukendt japaner

I første runde møder den danske verdenstoer en ganske ukendt japaner. Navnet er Yushi Tanaka, og han er i skrivende stund placeret som nummer 30 på verdensranglisten.

- Tanaka kan spille på et rigtig fornuftigt niveau, og det er en kamp, hvor jeg skal gå ind og gå seriøst til opgaven, som jeg altid gør, siger han.



Axelsen har familien med til Odense, og det gør helt naturligt, at der er lidt at se til. Derfor ser han også frem til at komme på banen tirsdag.

- Der sker rigtig meget her under Denmark Open for mig, så jeg glæder mig til at komme ind og fokusere lidt på badminton og forhåbentlig få spillet en god første kamp tirsdag. Så har jeg det fint med, hvis det skulle gå godt, at man har onsdag til at komme sig og gøre sig klar til anden runde (torsdag, red.). Men på nuværende tidspunkt er mit fulde fokus på første runde.

Den danske herresingle går på banen omkring 19.30 tirsdag, og du kan se kampen på TV 2 Sport og TV 2 Play, hvis du ikke er så heldig at være i hallen.

Denmark Open kan desuden følges til og med søndag den 20. oktober på TV 2s platforme. Hold dig opdateret i sendeplanen.