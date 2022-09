Fra Fyn til Berlin: Gidsel mærker stor forandring efter skifte til Tyskland

Mathias Gidsel har været allemandseje, siden han ved VM i 2021 tog Danmark med storm.

Den pludselige og store succes har siden resulteret i ekstrem opmærksomhed omkring den 23-årige højreback. Måske også lidt mere, end hvad han selv har ønsket.

Nu har Gidsel forladt Danmark til fordel for Bundesligaen og Berlin, og han nyder allerede at være mindre i fokus.

- Her er der sgu ikke nogen, der ved, hvem jeg er. Det er klart, at håndbold måske drukner lidt i så stor en by som Berlin, og det synes jeg egentlig er fedt. Jeg slapper meget godt af i det, fortæller Gidsel meget sigende siddende på en bænk ved en park midt i Berlin.

Füchse Berlin-backen oplever, at håndboldspillere i Berlin generelt er meget afdæmpede. Men det er kun en god ting, for det gør hverdagen mere afslappende.

- Der er måske ikke så meget stress, og i øvrigt er det også sværere for medier at komme ned og filme mig. Jeg slapper meget mere af, kan jeg mærke. Jeg synes også, jeg stråler mere af overskud.

- Det er ikke, fordi jeg ikke havde overskud i Danmark – det havde jeg, og jeg savner Danmark. Men jeg stråler af overskud og glæder mig til at møde på arbejde. Så et eller andet overskud har det givet mig at komme lidt væk fra Danmark, forklarer Gidsel.

Den 23-årige back havde perioder i Danmark, hvor han, efter eget udsagn, var ret langt nede. VM, EM, OL og en korsbåndskade satte sine spor, og med tiden blev Gidsel mere og mere stresset.

Frygtede ensomhed

Selvom Gidsel lige nu nyder tilværelsen i det tyske, var han forud for skiftet bekymret for at forlade Danmark.

- Jeg tror, jeg havde frygtet, at jeg ville blive lidt ensom hernede. Jeg er et meget socialt menneske. Jeg slapper rigtig meget af hernede – det er en fantastisk by.

Gidsel har nu været i Berlin i mere end en måned, og han har fortsat til gode at føle sig ensom. Generelt har luftforandringerne betydet, at Gidsel blandt andet glæder sig til dagligdagen som håndboldspiller på en anden måde.

- Det har været et friskt pust til mig som menneske og som håndboldspiller med nye udfordringer. Det giver måske lidt mere gåpåmod og en større lyst til træning.

Har sendt stikpille til GOG-venner

Netop træning har der til gengæld været rigeligt af, siden Gidsel indledte preseason med Füchse Berlin. Faktisk så meget at Gidsel har sendt en stikpille hjem til de tidligere holdkammerater.

- Jeg har skrevet hjem til mine GOG-kammerater, at der altså ingen grund er til, at de brokker sig over opstarten derhjemme – for vi går virkelig til den hernede.

- Vi træner bare dobbelt så meget. I GOG mødte vi omkring klokken 10:00 og var færdige et sted mellem 12:00 og 13:00. Her møder vi også klokken 10:00, men så er der træning igen om eftermiddagen, forklarer Gidsel.

Selvom træningsmængden er fordoblet, har Gidsel nydt hvert eneste minut. Højrebacken er faktisk blevet ekstra motiveret af den store træningsmængde, og nu glæder han sig til at vise sig frem.