Fynbo deler uhyggelige detaljer efter styrt

Ambitionerne var en billet til næste sæsons VM-serie, men resultatet blev en plads på Queen Elizabeth University Hospital i den skotske by Glasgow.



Lørdag aften gik det slet ikke, som Anders Thomsen fra Odense havde håbet, da det skotske speedway grand prix blev kørt.

I 14. heat styrtede den 28-årige dansker voldsomt med 100 kilometer i timen. I første omgang fik han behandling i 45 minutter for det, der viste sig at være et åbent skinnebensbrud.

Nu beskriver Anders Thomsen selv, hvordan benet knækkede sammen under ham, da han forsøgte at at rejse sig op.

- Det var rimeligt ulækkert. Min mekaniker var ved at brække sig, fordi benet bare lå ved siden af. Altså det hang jo sammen, men var helt drejet rundt, siger Anders Thomsen til Ekstrabladet.

Den dobbelte danske mester understreger, at han er okay efter en omgang morfin og lattergas men anerkender, at det gjorde ekstra ondt.

Skal håbe på wildcard

Skaden betyder selvfølgelig, at Anders Thomsen ikke kan køre speedway lige foreløbigt, og det ærgrer landstræner Hans Nielsen.

- Han er færdig med at køre for i år. Det er meget, meget ærgerligt, lød det til Ritzau umiddelbart efter styrtet.

Udover Anders Thomas er også Leon Madsen og Mikkel Michelsen en del af VM-serien i år. Men den nu skadede dansker har nåede ikke at kvalificere sig til næste års serie, hvorfor han nu skal håbe på et wildcard fra forbundet, hvis han skal være med i det fineste selskab i 2023.

I lørdagens grand prix var også Rasmus Jensen og Michael Jepsen Jensen i aktion, men ingen af de to kørere havde fart nok i cyklerne til at køre sig til en VM-billet til næste sæson.

Inden Anders Thomsen skal ud og køre speedway igen, håber han, at han hurtigst muligt kan være gående efter en vellykket operation.