Fynbo giver ekspert tro på dansk etapesejr

TV 2 Sports cykelekspert Chris Anker Sørensen har gennemgået de otte danskere, der er udtaget til Tour de France i år. Og her er der specielt to danskere, der springer i øjnene.

- Den dansker, jeg lige nu tror allermest på til at vinde en etape, er Søren Kragh Andersen. Han har for det første en fri rolle, og så kørte han sig i bedre og bedre form i Dauphiné. Så ham forventer jeg mig meget af.

- Og så forventer jeg også meget af Kasper Asgreen, som til DM fik høstet lidt selvtillid. Han får ikke en lige så fri rolle som Søren Kragh, men han får en relativ fri rolle. Så der kommer dage, hvor han kan prøve at gå i udbrud, og han virker jo uopslidelig. Så det er de to, vi skal have de største forventninger til, hvis vi skal have en dansk etapesejr.

Danskere i Tour de France

Kasper Asgreen og Søren Kragh Andersen danner den danske delegation ved Tour de France sammen med verdensmesteren Mads Pedersen, Michael Mørkøv, Casper Pedersen, Niklas Eg, Michael Valgren og Christopher Juul-Jensen.

Flere af danskerne skal dog udfylde roller i hjælperens tegn, hvorfor en etapesejr ikke er noget, de alle sammen kan jagte.

Derudover er der også fire danskere, der deltager i Tour de France i andre roller end som cykelrytter.