Fynbo vinder 14. etape i Tour de France

Den første danske etapesejr under dette års Tour de France er en kendsgerning. Den sørgede Søren Kragh Andersen (Sunweb) fra Strib for på 14. etape.

Kragh kørte eksplosivt væk fra feltet med lidt mere end tre kilometer tilbage og kørte over målstregen med et stort hul til det jagtende felt.

Søren Kragh Andersen er lykkelig over sejren, som kommer efter hårdt arbejde. Sunweb-danskeren forklarer, at det kommer efter en periode, hvor han ikke vidste, hvor god han var.

- Jeg har ingen ord. Jeg er emotionel. Jeg har drømt om det, men det altid svært at sige, at man er god nok, før man har gjort det. Jeg er meget overrasket, og jeg er fyldt med følelser, siger Søren Kragh Andersen efter sin sejr.

- Jeg havde virkelig gode ben hele dagen. Man ved aldrig, hvor gode de andre er. Mine ben var gode hele dagen. Det tog lang tid for mig at tro på mig selv i Tour de France, men hvis jeg lider, lider de andre også. Og så gik jeg bare efter det.

Havde ikke forventet det

Sejren er Team Sunwebs anden i løbet, da Marc Hirschi vandt 12. etape. Og det gav danskeren tro på, at han også kunne gøre det.

- Hirschi har givet hele holdet motivation. Og vi tror på os selv. Den her unge rytter, der laver vilde ting. Jeg bliver selvfølgelig inspireret, og jeg tror lidt mere på mig selv.

- Som du siger, er det fantastisk, at vi gør det så godt. Vi forventede ikke, at det gik så godt. Vi er her med det yngste hold i Touren, tror jeg. Det er med et perspektiv på fremtiden, at vi er her. Men vi præsterer allerede, så vi er super glade, siger Søren Kragh Andersen.

Sejren kommer efter, at danskeren blev nummer tre på 12. etape og nummer otte på 8. etape. Men på 14. etape kom sejren endelig.